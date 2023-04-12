Время поездок на городском транспорте по шести улицам в ЮЗАО сократилось в 2,5 раза

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Шесть новых выделенных полос на юго-западе Москвы помогли улучшить транспортную доступность для пассажиров, снизить среднее время поездки и ожидания транспорта. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

— В Москве мы продолжаем работать над улучшением качества городского транспорта. Введение новых выделенных полос — это один из шагов в этом направлении. Мы считаем это важным шагом в улучшении транспортной ситуации в Москве в целом. Введение новых выделенных полос продолжится и в этом году, — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) время поездок на участках, где были введены новые выделенные полосы, сократилось в час пик в 2,5 раза. Так, пассажиры теперь быстрее доезжают до станций метро «Зюзино», «Тульская», «Теплый Стан» и «Крымская». Кроме того, стало проще добраться от МГУ до Ленинского проспекта и от района Котловка до МЦК.

Также на 55 маршрутах лучше соблюдается расписание. Введение свыше восьми километров новых дорог значительно увеличило частоту движения электробусов и автобусов, уменьшив интервалы до 3–13 минут.

Электрички в Москве и Подмосковье будут выполнять маршруты с дополнительными остановками на Пасху и Вербное воскресенье. Так, на Белорусском направлении ряд пригородных поездов будет останавливаться на остановочных пунктах Здравница и Отрадное. На Рижском направлении — на остановочных пунктах Троицкая и Миитовская.