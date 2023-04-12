В России за сутки выявили 7282 новых случая коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 7282 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 39 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1259 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 11 150 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось из-за коронавируса, поскольку он давал осложнения тромбофилического характера, то есть вызывал тромбозы. Однако сейчас COVID пошел на спад, а смертность от болезней сердца и сосудов в стране снизилась на 10 процентов.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус так и не обрел статус сезонного заболевания и постепенно сходит на нет во всем мире.