Андрей Бочкарев: МФК «Комета» в брутальном стиле появится в Останкинском районе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, Олонецкая улица, 14вл1 Карта всех событий

В Останкинском районе Москвы запланировали строительство многофункционального комплекса (МФК) «Комета». Его сдержанная архитектура будет выдержана в брутальном стиле. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь будущего трехэтажного МФК составит порядка четырех тысяч квадратных метров.

— На первом этаже «Кометы» расположатся помещения торговли. Второй и третий этаж будут отведены под офисные площади. Новый МФК будет построен на Олонецкой улице, — сообщил Андрей Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что фасады оформят металлическими панелями черного цвета. Они будут обладать контрастными желтыми вставками на уровне первого этажа. На кровле разместится название комплекса с буквами из металла.

Специалисты также реконструируют МФК «Центр на Спартаковской» в Басманном районе. Сейчас его площадь составляет порядка 13 600 квадратных метров. После завершения работ его расширят до более чем 24,5 тысячи квадратных метров.