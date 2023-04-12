Полиция отпустила мужчину, который пытался украсть чужого ребенка из батутного центра в Москве

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Мужчину, который пытался увести чужого ребенка с детской площадки московского батутного центра, отпустили после ареста. Об этом сообщил отец пострадавшей девочки в среду, 12 апреля.

По словам отца детей, после инцидента в отношении злоумышленника возбудили административное дело о мелком хулиганстве и арестовали на 10 суток. Однако после этого подозреваемого просто отпустили.

Родители девочки готовят обращение в прокуратуру. Они самостоятельно нашли людей, которые застали подозреваемого за аналогичным странным поведением по отношению к детям.

— Все в голос говорят, что человек странный. Он сидит на лавочке и высматривает детей, ходит к школе — его оттуда гоняли, — рассказывает отец ребенка.

Как сообщил Telegram-канал «ЧП/Москва», даже сожители подозреваемого по коммунальной квартире не хотят оставлять с ним своих детей.

Инцидент, после которого подозреваемого арестовали, произошел в батутном центре на юге столицы 1 апреля. Мужчина подошел к чужому ребенку и начал с ним играть. В процессе злоумышленник трогал девочку в интимных местах, а после попытался увести ее за руку. Его действия пресек отец ребенка, вовремя заметивший неладное.