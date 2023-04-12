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Приметы и советы

Банда интернет-колдунов предстанет перед судом в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Банда интернет-колдунов предстанет перед судом в Москве
Фото: Pexels

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении банды «интернет-колдунов». Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 12 апреля.

По данным ведомства, группу обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину».

Установлено, что 24-летний мужчина и две 36-летние женщины промышляли обманом с марта 2020 года по апрель 2021 года. Организатор создал несколько сайтов, где представился победителем нескольких популярных экстрасенсорных шоу. На этих ресурсах аферисты убеждали граждан, переживавших тяжелые периоды в жизни, что им нужно провести удаленный магический ритуал для улучшения ситуации. За свои услуги мошенники требовали крупные суммы денег.

От действий преступников пострадали 12 человек, а общая сумма ущерба превысила 850 тысяч рублей.

Однако деятельность банды пресекли, злоумышленников задержали и в их отношении возбудили уголовные дела. Расследование завершено, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Другого «волшебника»-преступника задержали в подмосковной Балашихе. Ранее судимая «колдунья» обещала снять порчу с местной пенсионерки, а вместо этого украла более миллиона рублей.

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