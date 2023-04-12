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Рябков: США до сих пор не выдали визы делегации РФ для участия в СБ ООН

Лейла Алиева
В мире
Рябков: США до сих пор не выдали визы делегации РФ для участия в СБ ООН
Фото: Пресс-служба Совфеда

США еще не выдали визы российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для участия в Совбезе ООН. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

— Пока ни одна виза не выдана, — приводит его слова РИА Новости.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) переходит к России на ротационной основе. В США и Евросоюзе обеспокоились председательством РФ. Политолог Сергей Марков объяснил, чем займется Россия после своего вступления в права.

Эксперт предположил, что Россия в Совбезе ООН попробует продвигать повестку о биолабораториях США на Украине и взрывах на газопроводе «Северный поток».

В свою очередь политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашей стране и будут ли западные страны бойкотировать Россию. По ее словам, председательство России в Совбезе ООН позволит Сергею Лаврову вести заседания. Западные страны не смогут никаким образом повлиять на это решение.

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