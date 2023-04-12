Мария Багреева: Экономика Москвы продемонстрировала стабильность и устойчивость к кризисам

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За последние десять лет Москва сформировала экономику, которая способна противостоять внешним вызовам, и сегодня имеет запас прочности на будущее. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева на пленарной сессии Ломоносовских чтений — 2023 в МГУ.

— Реализация стратегии, направленной на повышение устойчивости экономики Москвы, позволила городу легче проходить экономические кризисы и быстрее восстанавливаться после них. И если кризисы 1998 и 2009 годов сильнее повлияли на ВРП города, чем на ВВП страны, то в 2020 и 2022 годах, по оценкам департамента экономической политики и развития, падение ВРП Москвы было ниже, чем в целом по России, — сказала она.

Повышение устойчивости столичной экономики обеспечивала постоянная работа города по созданию условий для привлечения инвестиций и организации новых рабочих мест, а также диверсификация. За последние шесть лет в структуре экономики произошли изменения: выросла доля информационных технологий — на 2,2 процентного пункта, и доля обрабатывающих производств — на 5,1 процентного пункта.

Кроме того, в обрабатывающей промышленности развиваются высокотехнологичные сектора: фармацевтика, электрика, химическая промышленность и другие.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.