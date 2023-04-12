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Адвокат обжаловал арест Дарьи Треповой, подозреваемой по делу о теракте в Санкт-Петербурге

Степан Жирнов
Происшествия
Адвокат обжаловал арест Дарьи Треповой, подозреваемой по делу о теракте в Санкт-Петербурге
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Басманный районный суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Дарьи Треповой, подозреваемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 12 апреля.

По данным пресс-службы, правозащитник девушки хочет обжаловать решение об аресте Треповой, которое было принято 4 апреля.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной. По версии следствия, Дарья Трепова принесла бюст со взрывным устройством на встречу поклонников с корреспондентом Максимом Фоминым, более известным под псевдонимом Владлен Татарский.

В результате взрыва журналист погиб, еще 42 человека пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка.

По версии НАК, теракт был организован спецслужбами Украины. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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