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Москвичей пригласили на мероприятия Музея транспорта столицы

Полина Пашкина
Общество
Москвичей пригласили на мероприятия Музея транспорта столицы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, проспект Мира, 119 Карта всех событий

Жителей Москвы пригласили на мероприятия, которые пройдут до конца недели в лектории Музея транспорта столицы в павильоне № 26 на Выставке достижений народного хозяйства. Они являются параллельной программой к выставке «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра». Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Гостей ждут познавательные встречи и традиционные мастер-классы для детей. Так, 14 апреля в 19:00 состоится публичное обсуждение «Эволюция городской навигации». Посетители мероприятия узнают, как технологии меняют правила проектирования. Также им расскажут о процессе создания урбанистами безопасного пространства.

В субботу, 15 апреля, пройдет лекция «Концептуальный дизайн транспорта будущего». Слушателям расскажут, каким будущее транспорта видят автомобильные бренды и какие перспективные идеи они развивают.

Мастер-классы для детей пройдут в субботу и воскресенье. 15 апреля юным москвичам предложат собрать модели транспорта будущего из экоконструктора, а 16 апреля — создать свой дизайн автомобиля из глины, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

На Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№ Музей транспорта Москвы впервые представит книги своей издательской программы.

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