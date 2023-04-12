У студента Губкинского университета в Москве выявили корь

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У студента РГУ нефти и газа имени Губкина выявили корь. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

— В связи с регистрацией случая заболевания корью у студента ФГАОУ ВО РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина Управлением Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания, — говорится в сообщении.

Вуз переведут на дистанционное обучение на 21 день, а в общежитии будут организованы прививочные бригады, передает РИА Новости.

В Башкирии с начала года зарегистрировано 19 случаев заражения корью. Среди заболевших в основном пациенты, у которых нет прививки от кори, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по республике. Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова. По ее словам, индекс контагиозности кори равен почти ста процентам.

Корь — это острое вирусное заболевание, которое взрослые переносят тяжелее. О его особенностях, симптомах и осложнениях — в материале «ВМ».