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Приметы и советы

Херш обвинил Зеленского в присвоении 400 миллионов долларов помощи

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Херш обвинил Зеленского в присвоении 400 миллионов долларов помощи
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с окружением присвоил около 400 миллионов долларов, полученных на оплату поставок топлива. Об этом в среду, 12 апреля, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

— Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее 400 миллионов долларов, — написал Херш.

Кроме того, журналист заявил о том, что Украина закупала газ у России со скидкой. При этом он отметил, что подтверждения этому пока нет, отметил Херш на своем сайте.

В той же статье лауреат Пулитцеровской премии заявил о том, что США разрабатывают черновик договора о завершении конфликта на Украине. По словам Херша, документ могут предложить России «в случае ее поражения».

Украина Коррупция Владимир Зеленский США
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