Си Цзиньпин рекомендовал армии готовиться к реальным боевым действиям

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Председатель КНР Си Цзиньпин рекомендовал Народно-освободительной армии Китая (НОАК) усилить подготовку к реальным боевым действиям. Об этом в среду, 12 апреля, сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что Си Цзиньпин прибыл с проверкой в расположение Южной зоны боевого командования НОАК. Оно располагается на юге Китая в провинции Гуандун.

— Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия, — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, китайская армия должна быть готова к защите суверенитета страны. Председатель КНР подчеркнул, что НОАК должна быть готова к сложным ситуациям и своевременно на них реагировать, передает ТАСС.

В начале марта министерство обороны Тайваня заявило о приближении к острову четырех кораблей и 24 самолетов НОАК. Спустя месяц ситуация повторилась: тогда на радары попал 71 самолет и девять военных кораблей.

Раньше Китай старался не привлекать к себе внимания. Сейчас роль КНР на мировой арене сильно поменялась, поэтому страна не может не реагировать на крупные кризисы в разных частях планеты, заявил «Вечерней Москве» глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.