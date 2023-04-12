«Перекресток» обновит фирменный стиль одежды сотрудников всех своих супермаркетов

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Торговая сеть «Перекресток» проводит первый в своей истории федеральный творческий конкурс дизайна фирменного стиля одежды для сотрудников супермаркетов. Победитель конкурса получит приз и звание «Гениального дизайнера стиля сотрудников «Перекрестка», а его работа будет представлена на модном показе, который состоится в июне 2023 года.

Новая форма станет не только очень удобной и практичной, но и современной и стильной. Она, по мнению организаторов конкурса, будет доставлять эстетическое удовольствие как самим сотрудникам супермаркетов, так и клиентам торговой сети.

Принять участие в конкурсе может любой российский дизайнер. Брендбук компании и техническое задание доступны участникам конкурса на сайте perekrestok.ru и по закрепленной ссылке в Telegram-канале торговой сети.

После сбора заявок торговая сеть проведет голосование среди сотрудников и клиентов супермаркетов и определит победителя. На основе выбранного эскиза будет сшита новая форма для сотрудников супермаркетов торговой сети, расположенных по всей России.

Результаты конкурса и имя победителя будут опубликованы в Telegram-канале торговой сети 26 апреля.