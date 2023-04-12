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Приметы и советы

Москвичам рассказали о станции МЦД-2 Марьина Роща

Полина Пашкина
Город
Москвичам рассказали о станции МЦД-2 Марьина Роща
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Каждую станцию Московских центральных диаметров специалисты стараются сделать особенной, и Марьина Роща не стала исключением из этого правила. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что станция открылась в марте.

— Комфорт Марьиной Рощи высоко оценили пассажиры. Средняя оценка станции по пятибалльной шкале на портале «Активный гражданин» составляет 4,7 балла — при этом «пять» ей поставили почти 60 тысяч из более чем 70 тысяч респондентов, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Специалисты Москомархитектуры нашли проектное решение, которое позволило создать Марьину Рощу в едином стиле с окружающей застройкой. Причем она сочетается как с существующей средой, так и перспективной.

Станцию отличает удобство для пассажиров. Все лестницы продублированы лифтами и эскалаторами, а вход выполнен в едином контуре с дорогой. Это удобно для маломобильных граждан и тех, кто передвигается с колясками, велосипедами, самокатами.

Кроме того, Марьина Роща является просторным городским вокзалом — его площадь составляет 6,5 тысячи квадратных метров. Станцию построили с учетом того, что в 2025 году на ней увеличится пассажиропоток в связи с объединением с четвертой линией МЦД.

На городском железнодорожном вокзале Тимирязевская МЦД-1 построят подземный переход, который свяжет его и одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

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