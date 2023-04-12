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Лекция о прорыве блокады Ленинграда пройдет в Музее Победы

Евгений Силаев
Город
Лекция о прорыве блокады Ленинграда пройдет в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

15 апреля в Музее Победы пройдет лекция «Битва за Ленинград», посвященная освобождению города. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие пройдет в рамках «Открытого лектория», который является подготовкой к «Диктанту Победы». В качестве лектора выступит ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин.

— К началу января 1943 года была закончена подготовка к новой операции по снятию блокады, которая получила название «Искра». Слушатели узнают том, как готовилась и проводилась первая успешная операция Ленинградского и Волховского фронтов, — рассказали в музее.

Посещение лекции бесплатно, однако нужно пройти предварительную регистрацию. Мероприятие начнется в 12:00.

Помимо этого, Музей Победы выбрали в качестве площадки для проведения второго международного кинофестиваля «День Победы». Мероприятие пройдет 18 и 19 апреля.

Музей Победы запустил на своем сайте виртуальную выставку детских рисунков «Мои герои. Музыка Победы». Всего на онлайн-выставке представлено более трех тысяч работ.

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