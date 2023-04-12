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NYT: Пентагон спрогнозировал четыре варианта развития конфликта на Украине

Евгений Жуков
В мире
NYT: Пентагон спрогнозировал четыре варианта развития конфликта на Украине
Фото: defense.gov

Попавшие в Сеть секретные материала Пентагона содержат четыре варианта развития текущего конфликта на Украине при непредвиденных обстоятельствах, таких как удар Киева по Кремлю. Об этом в среду, 12 апреля, написала газета New York Times.

— Анализ разведывательного управления министерства обороны описывает четыре «непредвиденных» сценария и то, как они могут повлиять на развитие конфликта на Украине, — отметили авторы статьи.

В материале говорится, что одним из подобных сценариев является атака Вооруженных сил Украины по Кремлю. В этом случае американские спецслужбы предполагают масштабную эскалацию конфликта. По их словам, ситуация может обостриться до объявления в России «всеобщей мобилизации» и потенциального применения ядерного оружия.

Кроме того, в публикации рассматривается сценарий смерти президента России Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского, а также вариант смещения российского военного руководства. В документе описывается, как каждый сценарий может привести к эскалации или окончанию конфликта путем мирных переговоров.

Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

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