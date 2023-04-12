Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

День Космонавтики отпраздновали в детском клубе «Весна Побед»

Евгений Силаев
Город
День Космонавтики отпраздновали в детском клубе «Весна Побед»
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В детском городском клубе «Весна Побед» прошло празднование Дня Космонавтики. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили пресс-службе Музея Победы.

Гости могли посетит творческие выступления членов клуба. Они были посвящены истории космонавтики, а также первому космонавту Земли — Юрию Гагарину. Дети не обделили вниманием и других советских и российских покорителей космоса.

В частности, дети прочли стихотворение Леонида Вышеславского «Полет Героя». Кроме того, участники клуба презентовали речевки, посвященные празднику.

— Дети и их вожатые с креативом подошли к подготовке мероприятия в честь Дня космонавтики. Одному из участников клуба смастерили советский космический корабль, а он сам изображал космонавта, — рассказала руководитель детского городского клуба «Весна Побед» Мария Гуменюк.

Ветеранов и тружеников воздушно-космической отрасли с праздником поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул успех столичных предприятий в этой сфере, а также напомнил, что Россия была и остается лидером в области покорения космоса.

Космос Праздники Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте