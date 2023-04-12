День Космонавтики отпраздновали в детском клубе «Весна Побед»

Фото: Музей Победы

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В детском городском клубе «Весна Побед» прошло празднование Дня Космонавтики. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили пресс-службе Музея Победы.

Гости могли посетит творческие выступления членов клуба. Они были посвящены истории космонавтики, а также первому космонавту Земли — Юрию Гагарину. Дети не обделили вниманием и других советских и российских покорителей космоса.

В частности, дети прочли стихотворение Леонида Вышеславского «Полет Героя». Кроме того, участники клуба презентовали речевки, посвященные празднику.

— Дети и их вожатые с креативом подошли к подготовке мероприятия в честь Дня космонавтики. Одному из участников клуба смастерили советский космический корабль, а он сам изображал космонавта, — рассказала руководитель детского городского клуба «Весна Побед» Мария Гуменюк.

Ветеранов и тружеников воздушно-космической отрасли с праздником поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул успех столичных предприятий в этой сфере, а также напомнил, что Россия была и остается лидером в области покорения космоса.