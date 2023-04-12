Путин присвоил звание Героя России космонавту Дуброву

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Президент России Владимир Путин присвоил космонавту Петру Дуброву звание Героя России. Соответствующий указ главы государства был опубликован в среду, 12 апреля, на портале правовой информации.

— За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу, — говорится в документе.

Помимо этого, глава государства наградил медалью «За отвагу» 10-летнего Федора Симоненко, который спас двух детей во время нападения украинских диверсантов в Брянской области.

Кроме того, президент России наградил военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, орденом Мужества посмертно. В указе говорится, что он был удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении долга».

23 марта Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду — медаль «За храбрость» двух степеней. В распоряжении президента говорится, что медали будут вручаться «за храбрость и мужество», проявленные в ходе выполнения боевых операций по защите страны.