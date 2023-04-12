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В День Победы, 9 мая, праздничные мероприятия в Херсонской области не будут проводиться. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, в Херсоне приводятся в порядок многие памятные места. Врио губернатора подчеркнул, что в праздничные дни горожане посетят их «по зову сердца».

— В этом году, учитывая то, что мы находимся в условиях военного положения, массовые мероприятия не будут проводиться в целях дополнительной безопасности, — заявил Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы регионов сами могут решать проводить парад Победы 9 мая или нет. Что касается мероприятия на Красной площади в Москве, то оно планируется к проведению.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с Риттером и выяснила, какими он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.