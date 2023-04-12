Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сальдо: Массовые мероприятия на 9 Мая в Херсонской области не будут проводиться

Евгений Силаев
Общество
Сальдо: Массовые мероприятия на 9 Мая в Херсонской области не будут проводиться
Фото: Администрация президента РФ

В День Победы, 9 мая, праздничные мероприятия в Херсонской области не будут проводиться. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, в Херсоне приводятся в порядок многие памятные места. Врио губернатора подчеркнул, что в праздничные дни горожане посетят их «по зову сердца».

— В этом году, учитывая то, что мы находимся в условиях военного положения, массовые мероприятия не будут проводиться в целях дополнительной безопасности, — заявил Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы регионов сами могут решать проводить парад Победы 9 мая или нет. Что касается мероприятия на Красной площади в Москве, то оно планируется к проведению.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с Риттером и выяснила, какими он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

Праздники Безопасность День Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте