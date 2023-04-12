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Открытый урок для школьников прошел в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Открытый урок для школьников прошел в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 12 апреля состоялся открытый урок по военной повести Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека»: образ Андрея Соколова, воина и труженика». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Девятиклассники школы № 1186 познакомились с героем произведения русского писателя. Как раз в этот период ребята проходят «Судьбу человека» на уроках литературы. Кроме того, название повести перекликается с названием экспозиции «Родина. Подвиг. Судьба», открывшейся в Музее Победы. В нее вошли также материалы и экспонаты музея школы, — говорится в сообщении.

Председатель школьного музея «Легенды разведки» московской школы № 1186 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля Дамир Еникеев заявил о важности воспитать подрастающее поколение в духе любви к Отечеству и к Родине.

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 11 апреля, Музей Победы открыл выставку «Родина. Подвиг. Судьба». Один из разделов экспозиции посвящен трагической судьбе советского татарского поэта и военного корреспондента Мусы Джалиля.

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