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Власти Соединенных Штатов гонят Вооруженные силы Украины «на убой», желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь киевскому режиму. Такое мнение высказал бывший глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление может начаться уже летом и Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров» по данному поводу.

— Гонят ВСУ американцы, которым необходимы политические дивиденды и хотя бы какой-то результат за десятки миллиардов долларов, которые они потратили на Украину. Других интересантов, кроме американцев, которые чуть ли не под дулом автомата гонят на убой украинские войска, просто нет, — цитирует Мирошника РИА Новости.

Он считает, что украинское правительство, наоборот, пытается под разными предлогами оттянуть наступление.

— То ли Владимир Зеленский, то ли другие представители его круга сильно мандражируют и хотят любым способом отодвинуть сроки проведения наступления. Оправдаться тем, что западные союзники не предоставили достаточно вооружения, или найти другие способы и отговорки, — отметил Мирошник.

Наступление ВСУ, планируемое в конце весны, может стать для Соединенных Штатов и НАТО смертельной ловушкой. Об заявил журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.