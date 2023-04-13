Фото: president.gov.ua

Солдаты Вооруженных сил Украины намеренно поджигали в городе Артемовске дома, чтобы снимать видеосюжеты. Таким образом они сожгли здание, которое пережило Великую Отечественную войну. Об этом сообщила эвакуированная из населенного пункта местная жительница.

— У нас было красивое старинное здание, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Затем на следующий день приехали новые журналисты, это здание опять подожгли, — рассказала она.

По ее словам, этот дом построили еще до ВОВ, и он уцелел даже тогда.

— Дом пережил Вторую мировую войну. Эта улица, на которой это здание находилось, тоже Вторую мировую пережила. Сейчас уже и фасадов нет, — добавила женщина в беседе с РИА Новости.

Жительница Артемовска рассказала, что украинские военные летом 2022 года перевозили оружие в автомобилях с эмблемами Красного Креста. Она подчеркнула, что подобные действия боевиков ВСУ являются нарушением международного гуманитарного права.