Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

РИА Новости: Солдаты Украины намеренно поджигали дома в Артемовске для съемки видеосюжетов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
РИА Новости: Солдаты Украины намеренно поджигали дома в Артемовске для съемки видеосюжетов
Фото: president.gov.ua

Солдаты Вооруженных сил Украины намеренно поджигали в городе Артемовске дома, чтобы снимать видеосюжеты. Таким образом они сожгли здание, которое пережило Великую Отечественную войну. Об этом сообщила эвакуированная из населенного пункта местная жительница.

— У нас было красивое старинное здание, и его специально подпалили, чтобы снять красивое видео. И журналисты приходили, снимали видео. Затем на следующий день приехали новые журналисты, это здание опять подожгли, — рассказала она.

По ее словам, этот дом построили еще до ВОВ, и он уцелел даже тогда.

— Дом пережил Вторую мировую войну. Эта улица, на которой это здание находилось, тоже Вторую мировую пережила. Сейчас уже и фасадов нет, — добавила женщина в беседе с РИА Новости.

Жительница Артемовска рассказала, что украинские военные летом 2022 года перевозили оружие в автомобилях с эмблемами Красного Креста. Она подчеркнула, что подобные действия боевиков ВСУ являются нарушением международного гуманитарного права.

Украина СМИ Солдаты Спецоперации Видео
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Наука полна романтики, она вдохновляет: зачем нам изучать космос

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Происхождение авторского текста: Американская гильдия сценаристов хочет узаконить использование ИИ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Мы выбираем, нас выбирают: какие ошибки не стоит допускать на собеседовании

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Все мнения
О проекте