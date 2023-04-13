Российские военные показали, как уничтожили с БПЛА огневую точку ВСУ под Марьинкой

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Российские военные ликвидировали огневую точку на рубеже обороны ВСУ под Марьинкой, сняв это на видео с того же БПЛА, с которого и сбросили боеприпас на позиции украинской армии.

Ролик был снят около села Красногоровка в начале апреля, но по оперативным соображениям показывать его сразу не могли.

Комментируя видеозапись, разведчик с позывным «Ганс» сообщил, что дрон решили задействовать, так как из-за минирования подходов к позициям противника бойцы не могли подойти близко.

— Это предместье Красногоровки, штурмовали линию обороны ВСУ, не могли подойти к его огневой точке из-за большого количества мин и простреливаемого пустого пространства. Тогда решили поднять беспилотник, подвесили к нему гранату «Ф1», скинули ее прямо в окоп к ним — произошел взрыв боекомплекта, огневая точка была уничтожена, — рассказал он в беседе с РИА Новости.

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12 апреля в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артемовска. Согласно сводке ведомства, действия противника на флангах сковывали подразделения воздушно-десантных войск.