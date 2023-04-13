Более 20 тысяч горожан посещают экскурсии по столице в рамках проекта «Московское долголетие»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Экскурсии по столице занимают первое место в списке самых популярных мероприятий проекта «Московское долголетие», проводимых на свежем воздухе. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы кандидат социологических наук Владимир Филиппов.

— Продолжает развиваться экскурсионное направление «Пеший лекторий», которое занимает лидирующую позицию в рейтинге самых популярных активностей. Сейчас его посещают более 20 тысяч москвичей «серебряного» возраста. Ежегодно пополняется список маршрутов, многие из которых находятся за пределами центра города, — сказал он.

Участники посещают современные благоустроенные районы, исторические места, музеи, предприятия и другие культурные объекты. Кроме того, экскурсии проводят профессиональные гиды, которые постоянно меняют маршруты и включают в рассказ о столице новые факты, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 700 человек присоединились к ассоциации клубов центров московского долголетия. Самые инициативные москвичи старшего возраста вместе организуют городские мероприятия и акции в социальных сетях, продумывают сценарии концертных программ и многое другое.