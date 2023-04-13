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Новая категория для помощи появилась в благотворительном сервисе на mos.ru

Лейла Алиева
Город
Новая категория для помощи появилась в благотворительном сервисе на mos.ru
Фото: Unsplash

В благотворительном сервисе на портале mos.ru появилась новая категория «Наука и образование» для помощи детям-сиротам в получении среднего образования. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

— Теперь пользователям доступна новая категория «Наука и образование», в которой представлены благотворительные программы научных фондов и организаций, они помогают получать качественное образование детям и подросткам, требующим особого педагогического внимания, — рассказал он.

В настоящее время в новой категории размещены три благотворительные программы. Один из них фонд «Глобал импакт альянс», который помогает ученым и научным коллективам провести исследовательские работы в области искусственного интеллекта, биомедицины и обработки больших данных, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице на протяжении нескольких лет действуют электронные благотворительные сервисы для помощи нуждающимся. К примеру, в сервисе «Миллион призов» в марте москвичи собрали свыше 200 миллионов рублей. Деньги будут направлены для решения жизненно важных проблем граждан.

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