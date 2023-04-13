Российские войска поразили термитными снарядами позиции ВСУ на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России поразили огневую позицию украинских военных на Донецком направлении при помощи термитных снарядов. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это наиболее распространенный вид оружия, который при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения до 2300–2700 градусов. Он позволяет поражать противника как на открытой местности, так и в укрытии. Снаряды вызывают пожар, который невозможно потушить, говорится в материале.

12 апреля в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артемовска. Согласно сводке ведомства, действия противника на флангах сковывали подразделения воздушно-десантных войск.

Масштабное наступление украинских войск начнется в ближайшие недели, заявил в понедельник, 10 апреля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, на что может рассчитывать противник.

При этом позже газета Washington Post сообщила, что намеченное на весну контрнаступление украинских войск было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов.