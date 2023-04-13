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Фотовыставка о подопечных благотворительных организаций открылась в парке «Красная Пресня»

Никита Худяков
Город
Фотовыставка о подопечных благотворительных организаций открылась в парке «Красная Пресня»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, парк Красная Пресня Карта всех событий

В парке «Красная Пресня» открылась фотовыставка «Дополни реальность», посвященная подопечным благотворительных организаций столицы. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Она приурочена ко Дню мецената и благотворителя, который отмечается в России 13 апреля. На фотовыставке представлено 16 благотворительных организаций, помогающих многодетным семьям, детям, животным, людям старшего возраста, а также экологическим и научным проектам. Подопечные организаций показаны на кадрах в дополненной реальности, где они поправляют здоровье, обретают дом и получают поддержку.

На каждом снимке есть QR-код, по которому можно перейти и помочь благотворительной организации. Фотовыставка продлится до 13 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об открытии выставки фонда «Обнаженные сердца» в саду «Эрмитаж». Она посвящена Всемирному дню распространения информации об аутизме.

С 4 апреля по 14 мая в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ проходит выставка лучших акварелистов России. Картины удалось собрать благодаря иранской художнице Саре Мохебеян и галерее, носящей ее имя.

Фотография Москва Выставки
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