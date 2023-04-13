«Теплая волна подошла к финалу»: Леус предупредил москвичей о похолодании

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Теплая погодная волна в столице подошла к финалу, к городу с северо-востока приближается холодный атмосферный фронт. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Москва: теплая волна подошла к финалу. Сегодня на погоду столицы будет оказывать влияние приближающийся с северо-востока холодный атмосферный фронт. Однако пока его воздействие ограничится лишь в уплотнении облачности и в усилении ветра, а арктический воздух запаздывает, и придет только ночью, — рассказал синоптик.

Температура воздуха в столице в этот день прогреется до плюс 16-18 градусов, ветер будет дуть северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что превышает норму.

Уже в пятницу, 14 апреля, в городе похолодает до 8-10 градусов с отметкой «плюс», написал Леус в своем Telegram-канале.

В начале апреля в столице часто меняется атмосферное давление. Не все переносят такие перепады легко, они могут негативно отражаться на самочувствии. Врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне подобных перепадов.