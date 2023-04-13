WP: США не ожидают проведения мирных переговоров России и Украины в этом году
Сюжет:Ситуация в Донбассе
США не ожидают проведения мирных переговоров в этом году между Россией и Украиной. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на данные разведывательного управления Пентагона, которые распространились в Сети.
— Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях, — цитирует документы RT.
В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие.
В свою очередь власти Соединенных Штатов не видят возможности для переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Москва якобы может использовать перемирие для перегруппировки своей армии и начала наступления через некоторое время.
Представители офиса украинского президента Владимира Зеленского уверяют, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму. Однако Украина согласна начать обсуждение, только если ВСУ смогут дойти до крымских границ.