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Путин назвал уникальным событием съемки фильма «Вызов» в космосе

Никита Худяков
Общество
Путин назвал уникальным событием съемки фильма «Вызов» в космосе
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», снятого на Международной космической станции (МКС), и назвал их действия настоящим поступком. Об этом глава государства заявил во время выступления на торжественном вечере в честь Дня космонавтики.

— Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины, — заявил Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что данная картина является уникальным событием для мирового кинематографа. По словам президента России, название картины является символичным. Кроме того, Путин пожелал зрителям приятного просмотра, передает «360».

Актриса Юлия Пересильд рассказала о впечатлениях от съемок «Вызова». По ее словам, на космодроме Байконур, где проходила работа над картиной, «осталась часть души».

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев высказал мнение, что фильм «Вызов» претендует на миллиардные сборы. Он может превзойти успех картины «Чебурашка», которая стала рекордсменом российского проката всего за пять дней.

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