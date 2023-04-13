ФНС опубликовала список автомобилей, которые будут облагать налогом на роскошь

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Федеральная налоговая служба включила в перечень автомобилей, попадающих под так называемый налог на роскошь, 449 моделей. Об этом стало известно в четверг, 13 апреля.

В список попали 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, выпущенных не более десяти лет назад, а также 174 модели дороже 15 миллионов рублей, выпущенные не более 20 лет назад. В список попали такие бренды, как Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lamborghini, Maserati, Porsche, Lexus, Genesis, Bugatti, Audi, BMW, Ferrari, Jeep, Land Rover, Mercedes Benz, Rolls-Royce, Cadillac, Aurus.

Транспортный налог для данных автомобилей будет исчисляться с учетом повышающего коэффициента — в тройном размере, передает «Царьград».

Журналисты издания What Car? опубликовали рейтинг худших автомобилей возрастом до пяти лет. В исследовании приняли участие 24 927 автовладельцев, которые поделились сведениями о 248 моделях. Лидером антирейтинга стал автомобиль Audi A3.

Также стало известно, что россияне выбрали лучшие автомобили в семи разных классах — от обычных легковых до коммерческих и семейных. Рейтинг опубликовал журнал «За рулем». В конкурсе принимали участие 27 автомобилей, появившихся на рынке в прошлом году.