Музей Победы подготовил видеоэкскурсии к Международному дню памятников и исторических мест

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы 18 апреля пригласил на онлайн-программу, посвященную Международному дню памятников и исторических мест. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Ведущая мероприятия расскажет о наиболее важных событиях в истории этого места. Так, онлайн-гости узнают, кому посвящены бронзовые стелы на аллее «Дорога войны». Кроме того, виртуальные зрители увидят самый высокий памятник Москвы — монумент Победы, а также услышат историю его создания.

Онлайн-гости узнают историю создания Музея Победы и услышат, когда и как появился Вечный огонь на Поклонной горе. Также зрителям будут показаны наиболее значимые памятники и скульптурные композиции. Так, виртуальные зрители увидят монументы «Защитникам Земли Русской», «Трагедия народов», «Странам — участницам антигитлеровской коалиции», «Пропавшим без вести. Солдатам без могил» и «Воинам-интернационалистам».

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 11 апреля, Музей Победы открыл выставку «Родина. Подвиг. Судьба». Один из разделов экспозиции посвящен трагической судьбе советского татарского поэта и военного корреспондента Мусы Джалиля.