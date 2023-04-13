Иван Бобров: Незаконную пристройку к жилому дому демонтировали в Кузьминках

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Волжский бульвар, 49 Карта всех событий

Завершены работы по сносу незаконной пристройки у жилого дома № 49 на Волжском бульваре. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

— Земельный участок для размещения указанного объекта не предоставлялся, разрешение на строительство пристройки не выдавалось. Она не входит в общую площадь нежилого помещения и на поэтажном плане отображена в «красных линиях». Это означает несогласованные изменения, а именно — несоответствия между фактическим состоянием объекта и тем, что должно быть по документам, — сказал он.

Постройка занимала часть тротуара и находилась на территории общего пользования. По словам начальника Госинспекции по недвижимости, специалисты приняли меры по демонтажу объекта.

Отмечается, что о самострое сообщили жители многоквартирного жилого дома. В ходе обследования были также подтверждены факты нарушения земельного законодательства. Так, собственник с целью расширения торговых площадей незаконно обустроил магазин в пристройке площадью 15 квадратных метров.

На данный момент самострой ликвидирован, а жители теперь могут свободно передвигаться по тротуару.

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