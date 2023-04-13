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Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Евгений Жуков
Город
Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И. М. Сеченова, где была рассмотрена концепция развития учебного заведения. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сейчас, когда нас обложили санкциями, очень важно не только искать тактические решения, но и думать о завтрашнем дне. Мы не должны останавливаться в своем развитии. Нужно создавать задел на будущее и быть конкурентоспособными в этом мире, — отметил глава города.

Концепция призвана реализовать задачи госпрограммы академического лидерства «Приоритет-2030». Речь идет об увеличении доли российских разработок на глобальном рынке, повышении научно-технологического потенциала российских вузов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета» в свою очередь заявил о необходимости добиваться независимости страны в технологиях. По его словам, наша страна должна преодолевать зависимость от импортных разработок и наладить выпуск собственной критически значимой продукции.

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