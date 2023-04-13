Минобороны РФ поделилось видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской армии. Об этом сообщили в четверг, 13 апреля, в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— По вскрытому операторами БПЛА складу боеприпасов ВСУ был нанесен удар высокоточным боеприпасом. Точное попадание привело к детонации хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов к системам залпового огня, полностью уничтожив склад ВСУ, — говорится в Telegram-канале министерства.

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12 апреля в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артемовска. Согласно сводке ведомства, действия противника на флангах сковывали подразделения воздушно-десантных войск.

9 апреля российские войска уничтожили хранилище с 70 тысячами тонн топлива в Запорожье, накопленного для обеспечения действий ВСУ. Также в Харьковской области был поражен командный пункт группировки украинских боевиков «Харьков». Кроме того, российские военные уничтожили 14 украинских беспилотников в районах ДНР и ЛНР.