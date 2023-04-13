Пригожин: Разговоры об окружении Артемовска пока преждевременны

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Украинские военные продолжают подтягивать силы к Артемовску, поэтому говорить о полном окружении города пока рано. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

— ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту. Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») рано, — заявил он.

Тем не менее российские вооруженные силы контролируют уже около 80 процентов города, передает слова Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются в этом городе. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

Врио главы ДНР Денис Пушилин 3 апреля сообщил, что российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции в городе. По его словам, противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части.

В случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения. Именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков.