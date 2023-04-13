Суд отправил в колонию обвиняемых по делу об убийстве семьи с подростком в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковье суд признал Андрея Логутенкова, Илью Боярышева и Николая Кочина виновными по делу о жестоком убийстве семейной пары и подростка в Волоколамском городском округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 13 апреля.

Убийство, о котором идет речь, произошло 3 декабря 2020 года в СНТ «Зеленый огонек-2» деревни Зубово Волоколамского городского округа. Злоумышленники поссорились с соседями и подожгли их дом, а после расстреляли из огнестрельного оружия семью с ребенком в машине.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Пособничество в убийстве», «Умышленное уничтожение имущества», «Пособничество в умышленном уничтожении имущества», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, основных частей и боеприпасов», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Угон».

Суд приговорил Логутенкова к пожизненному лишению свободы, Боярышева — к 22 годам, а Кочина — к 20 годам колоний строгого и особого режимов. Также на двоих последних будет наложено ограничение свободы сроком на полтора года после того, как они выйдут из колонии.

Еще один приговор по громкому убийству вынесли в среду, 13 апреля. Чуть больше года назад, 12 марта 2022 года, труп пропавшей в 2021 году московской модели Гретты Ведлер обнаружили в гараже загородного дома в Липецке. Уголовное дело было возбуждено по инициативе Пресненской межрайонной прокуратуры, которая направила материалы о безвестном исчезновении девушки в орган предварительного расследования. Спустя год по подозрению в убийстве был задержан экс-возлюбленный погибшей, который признался, что расправился с Ведлер из-за конфликта на почве ревности и денег. Подробнее об этом убийстве читайте в материале «Вечерней Москвы».