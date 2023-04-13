Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд отправил в колонию обвиняемых по делу об убийстве семьи с подростком в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Суд отправил в колонию обвиняемых по делу об убийстве семьи с подростком в Подмосковье
Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Подмосковье суд признал Андрея Логутенкова, Илью Боярышева и Николая Кочина виновными по делу о жестоком убийстве семейной пары и подростка в Волоколамском городском округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 13 апреля.

Убийство, о котором идет речь, произошло 3 декабря 2020 года в СНТ «Зеленый огонек-2» деревни Зубово Волоколамского городского округа. Злоумышленники поссорились с соседями и подожгли их дом, а после расстреляли из огнестрельного оружия семью с ребенком в машине.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Пособничество в убийстве», «Умышленное уничтожение имущества», «Пособничество в умышленном уничтожении имущества», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, основных частей и боеприпасов», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Угон».

Суд приговорил Логутенкова к пожизненному лишению свободы, Боярышева — к 22 годам, а Кочина — к 20 годам колоний строгого и особого режимов. Также на двоих последних будет наложено ограничение свободы сроком на полтора года после того, как они выйдут из колонии.

Еще один приговор по громкому убийству вынесли в среду, 13 апреля. Чуть больше года назад, 12 марта 2022 года, труп пропавшей в 2021 году московской модели Гретты Ведлер обнаружили в гараже загородного дома в Липецке. Уголовное дело было возбуждено по инициативе Пресненской межрайонной прокуратуры, которая направила материалы о безвестном исчезновении девушки в орган предварительного расследования. Спустя год по подозрению в убийстве был задержан экс-возлюбленный погибшей, который признался, что расправился с Ведлер из-за конфликта на почве ревности и денег. Подробнее об этом убийстве читайте в материале «Вечерней Москвы».

Подмосковье Московская область Прокуратура Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте