Spiegel: Германия разрешила Польше передать Украине истребители МиГ-29

Фото: Минобороны РФ

Власти Германии разрешили польским коллегам передать Украине истребители МиГ-29, полученные из запасов вооруженных сил бывшей ГДР. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил журнал Spiegel, ссылаясь на информированные источники.

В материале говорится, что Варшава решила отправить Киеву указанную технику в качестве военной поддержки и Берлин дал на это необходимое разрешение. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшее время Польша поставит истребители украинской армии, говорится в материале.

При этом Министерство обороны Болгарии решительно опровергло сообщения о планах подарить Украине истребители МиГ-29. Однако советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат 3 апреля рассказал, что Киев имеет три бригады таких истребителей.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением, что европейские государства смогут поставлять украинской армии оружие не более девяти месяцев, поскольку их собственные запасы почти на исходе. По его словам, после распада Советского Союза европейские государства стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.