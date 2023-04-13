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Пригожин сообщил об уничтожении бойцами ЧВК «Вагнер» 38 тысяч солдат ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин сообщил об уничтожении бойцами ЧВК «Вагнер» 38 тысяч солдат ВСУ
Фото: t.me/wagnernew

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили уже 38 тысяч украинских солдат. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил основатель ЧВК и предприниматель Евгений Пригожин.

— Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику — только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) — 38 тысяч человек, — заявил он.

По словам Пригожина, 22 тысячи из общего числа погибших бойцов ВСУ пришлось на бои за Артемовск и Соледар, передает Telegram-канал пресс-службы предпринимателя.

Пригожин также заявил, что украинские военные продолжают подтягивать силы к Артемовску, поэтому говорить о полном окружении города пока рано.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются в этом городе. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

Врио главы ДНР Денис Пушилин 3 апреля сообщил, что российские подразделения подошли практически вплотную к железнодорожной станции в городе. По его словам, противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части.

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