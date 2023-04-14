Посол в США Антонов рассказал, что осталось от отношений Москвы и Вашингтона

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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, на каком уровне сейчас сохраняются отношения между Москвой и Вашингтоном. По его словам, контакты продолжаются по вопросам урегулирования конфликта в Сирии, а также в сфере космических разработок.

— Вы можете меня спросить, а что же осталось в российско-американских отношениях? Отвечу: это сотрудничество в области космоса, полуживой, увы, находится ситуация с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, сохраняются у нас контакты по линии деконфликтинга в Сирии, — сказал Антонов в ходе передачи «Большая игра».

Кроме того, Антонов обратил внимание: журналистов из США в Москве значительно больше, чем их русских коллег на американской территории. По его словам, неплохо было бы уменьшить число репортеров из Соединенных Штатов в России. По мнению посла, таким образом отношения в сфере журналистики стали бы с Вашингтоном зеркальными, передает РИА Новости.

Антонов уже обращал внимание, что контакты двух стран в сфере дипломатии складываются не так хорошо. Так, Соединенные Штаты до сих пор не выдали разрешение на прибытие спецборта главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН. Делегация также не была обеспечена визами.