Переменная облачность и сухая прохладная погода ждет москвичей в пятницу

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москву после почти майского тепла пришло похолодание. В пятницу, 14 апреля, столбики термометров в столице поднимутся только до 10 градусов выше нуля. Такой прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Москвичей на протяжении дня ожидает переменная облачность. Дождей в столице не обещают. Температура будет варьироваться от 8 до 10 градусов тепла. К ночи сильно похолодает, возможен небольшой мороз до -1 градуса.

В Подмосковье днем ожидается от 6 до 10 градусов тепла, а вот к ночи нужно приготовиться к холоду: температура опустится до -5 градусов.

Ветер в Москве будет восточным и северо-восточным, с отдельными порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

13 апреля в Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение будет действовать до полудня пятницы.

В предстоящие выходные в столичном регионе несколько похолодает. Столбики термометра в ночные часы опустятся до нуля градусов, а днем максимальные показатели не превысят 10–13 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Шувалов.