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«Украинский корабль тонет»: обозреватель Девлин усомнился в возможности победы Киева

Ирэна Колесова
В мире
«Украинский корабль тонет»: обозреватель Девлин усомнился в возможности победы Киева
Фото: defense.gov

Громкий скандал с утечкой секретных данных из Пентагона еще раз говорит о том, что «украинский корабль тонет». Об этом написал обозреватель American Conservative Брэдли Девлин.

Он отметил в своей статье, что идиому о тонущем корабле приписывают еще Бенджамину Франклину. По словам Девлина, сейчас настал именно тот момент, когда нужно вспомнить эти слова и отнестись к ним крайне серьезно.

— Это не маленькая утечка, а Украина — не огромный корабль. Все эти «небольшие расходы», выделяемые на Украину, продолжают увеличиваться, по состоянию на январь Киеву выделили более 75 миллиардов долларов и еще гораздо больше на военные нужды, — написал журналист.

Девлин подчеркнул, что, согласно опубликованным документам, американские политики и военные давно понимают: в победе украинской стороны есть огромные сомнения, более того, с каждым днем такой исход становится все менее возможным.

«Весеннее наступление» Украины под угрозой срыва — все из-за странной утечки документов американских военных и разведки. Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

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