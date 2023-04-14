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Главные новости к утру 14 апреля

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 14 апреля
Фото: Pexels

Банковская система США в последнее время переживает серьезный кризис и приближается к коллапсу. Такое мнение выразил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года.

Гражданин Украины Юрий Денисов, которого подозревают в причастности к теракту в Петербурге, в прошлом году приезжал во Владимирскую область к отцу, где сделал себе временную регистрацию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его дядя и тезка Юрий Денисов.

Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за того, что музыканты украинского государственного оркестра не смогли вовремя получить визы Великобритании. Об этом в своей статье написала обозреватель издания Guardian Хелен Пидд.

США начнут работать над практикой передачи киевским властям денег, которые Штаты конфискуют у российских предпринимателей, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях с российскими и белорусскими атлетами. Такой приказ опубликовал депутат Верховной рады Жан Беленюк.

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