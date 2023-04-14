Овчинский: Московские производители успешно провели бизнес-миссию в Марокко

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московские производители представили марокканским дистрибьюторам свою продукцию, включая лазерные граверы и маркираторы, 3D-принтеры. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— В Касабланке и Рабате в течение трех дней столичные промышленные компании провели более 70 переговоров с дистрибьюторами и представителями власти и бизнес-структур Королевства Марокко. Московские компании смогли достичь серьезных результатов, в том числе получили предложения участвовать в тендерах на поставку продукции крупным корпорациям. Например, производитель оборудования в сфере безопасности получил предложение от Национального агентства портов, — рассказал Владислав Овчинский.

Зарубежные партнеры также выразили заинтересованность в закупке столичного оборудования для чистки, сварки и резки металлов и нанесения гравировки. Компания «Глобал Дент» провела более 15 встреч с потенциальными партнерами на государственном уровне и получила обратную связь по продуктам, что поможет сформировать выгодное и комплексное предложение для укрепления экономических отношений между странами.

Центр «Моспром» оказывает московским экспортерам индивидуальную поддержку, включая анализ целевых рынков, поиск контрагентов и участие в международных выставках и бизнес-миссиях.