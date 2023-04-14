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Восемнадцать передвижных ветлабораторий откроют на ярмарках выходного дня в Москве

Лейла Алиева
Город
Восемнадцать передвижных ветлабораторий откроют на ярмарках выходного дня в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Более 50 специалистов из государственной ветеринарной службы Москвы будут проверять продукцию растительного и животного происхождения на безопасность в ветеринарном отношении на ярмарках выходного дня. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

— Нам важно, чтобы каждый житель Москвы мог выбирать овощи, мясо, рыбу, молочную продукцию и мед на ярмарках, не переживая за свою безопасность и здоровье. Именно для этого в Москве продукция растительного и животного происхождения перед отправкой на ярмарочные прилавки проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу, — пояснил он.

Так, свежие овощи и фрукты специалисты проверят на наличие нитратов, а дикорастущие ягоды и грибы — на радионуклиды. Для этого прямо на месте расположат 18 передвижных лабораторий, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 14 апреля в столице вновь открываются ярмарки выходного дня. Фермеры из разных регионов России привезут в Москву свою натуральную и свежую продукцию. Руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал «Вечерней Москве», что ждет жителей столицы в этом ярмарочном сезоне.

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