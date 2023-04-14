Москвичам рассказали о модернизации раздела «Безопасность» на портале mos.ru

Фото: Unsplash

В личном кабинете на портале mos.ru модернизировали раздел «Безопасность». Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы.

— Город надежно защищает данные пользователей портала mos.ru, однако не менее важно, чтобы сами жители знали и соблюдали правила цифровой гигиены: задавали сложный пароль, использовали двухфакторную аутентификацию и проверяли, какие устройства использовались для входа в аккаунт, — говорится в сообщении.

Теперь раздел «Безопасность» стало легче найти в профиле, а все инструменты для защиты аккаунта были объединены в одно место. Он располагается рядом со вкладками «Настройка подписок» и «Учетная запись». Пользователи могут сменить пароль, установить контрольный вопрос, настроить подтверждение входа с помощью двухфакторной аутентификации и посмотреть, с каких устройств заходили в аккаунт и какие действия совершали, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 марта председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук заявила, что на портале mos.ru пользователям доступны свыше 400 услуг и сервисов. Горожане оценили качество предоставляемых услуг на отлично более 1,6 миллиона раз в 2022 году. Общая оценка портала в 2022 году выросла с 4,4 до 4,6.