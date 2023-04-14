«Старт холодного вторжения»: синоптик Леус предупредил москвичей об изменении погоды в пятницу

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В столице в пятницу, 14 апреля, началось «холодное вторжение». Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Москва: старт холодного вторжения. Сегодня столица окажется под влиянием юго-западной периферии антициклона. Наполненный холодными воздушными массами, он станет причиной преимущественно солнечной, сухой и ветреной погоды, — рассказал он.

По словам синоптика, температура воздуха в городе опустится ниже климатической нормы середины апреля и составит до плюс 7-9 градусов. В Подмосковье в этот день ожидается до 5-10 градусов тепла.

Ветер подует северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что превышает норму, написал Леус в своем Telegram-канале.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в выходные, 15 и 16 апреля, в столице также будет прохладная погода. По его словам, в мегаполис придет североарктический антициклон, вследствие чего произойдет резкое понижение температуры по сравнению с началом недели.