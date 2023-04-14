Лучшего специалиста по работе с молодежью выберут на конкурсе «Московские мастера»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В этом году в конкурсе «Московские мастера» смогут принять участие специалисты по работе с молодежью. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

— Участие в конкурсе — прекрасная возможность для специалистов сферы молодежной политики заявить о своем мастерстве, поделиться опытом работы с коллегами и открыть для себя новые возможности развития, — отметила она.

Среди таких специалистов — сотрудники органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений, сотрудники общественных организаций и лидеры молодежных сообществ, сотрудники высших учебных заведений, а также лидеры студенческих молодежных клубов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

11 апреля стартовал прием заявок на участие в конкурсе на звание лучшего экскурсовода и администратора гостиницы «Московские мастера». Прием заявок на участие продлится до 2 мая на сайте конкурса. Финальные этапы запланированы на конец мая и пройдут в очном формате.