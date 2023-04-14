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Незаконное здание с пристройкой демонтируют в Можайском районе

Никита Худяков
Город
Незаконное здание с пристройкой демонтируют в Можайском районе
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, улица Говорова, 18 Карта всех событий

Арбитражный суд Москвы признал самостроем здание и некапитальную пристройку к нему на улице Говорова. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Арбитражный суд города Москвы рассмотрел иск Департамента городского имущества и постановил демонтировать здание и пристройку к нему суммарной площадью свыше 770 квадратных метров в Можайском районе по адресу: улица Говорова, дом 18, — сказал он.

Суд установил, что предприниматель на собственном участке разместил объекты без оформления необходимых разрешений и документов, использовав их в качестве коммерческой недвижимости. В разное время там размещались магазины и кафе. На демонтаж предпринимателю дается один месяц, в противном случае столица сама ликвидирует постройку.

Отмечается, что с начала 2023 года судами разных инстанций были приняты решения о сносе трех объектов самостроя общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров на западе столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров сообщил, что завершены работы по сносу незаконной пристройки у жилого дома № 49 на Волжском бульваре.

демонтаж объектов Самострой Москва
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