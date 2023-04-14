Глава минобороны Китая посетит Россию с официальным визитом

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Глава минобороны Китая Ли Шанфу посетит Россию с официальным визитом. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй.

— По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу глава минобороны КНР Ли Шанфу 16-19 апреля посетит Россию с официальным визитом, — сказал он.

В рамках визита министр обороны КНР планирует провести переговоры с руководством российской армии. Также он посетит военно-учебные заведения страны, передает РИА Новости.

В конце марта состоялась официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Кремле. По словам Путина, в ходе переговоров между российской и китайской делегациями прошел содержательный и откровенный обмен мнениями. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между странами. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

Аналитик австралийского телеканала ABC Стэн Грэнт сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Москве доказывает «конец мирового порядка», при котором правила составляли западные страны.